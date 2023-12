Het VISTA college in Maastricht heeft een docent geschorst na een melding over grensoverschrijdend gedrag. Het is niet de eerste docent die in opspraak raakt bij het VISTA college. Afgelopen dinsdag stond een docent voor de rechtbank in Maastricht terecht op verdenking van een seksuele relatie met een destijds minderjarige leerlinge, met wie hij ook twee kinderen gekregen zou hebben.