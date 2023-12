De politie heeft een 29-jarige man uit Den Haag aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen van eind september in Rotterdam, meldt de politie woensdag. Daarbij kwamen toen een 39-jarige vrouw, haar 14-jarige dochter en een 43-jarige huisarts om het leven. De man is opgepakt voor verboden wapenbezit.