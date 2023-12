B-rijbewijs per juli onvoldoende voor grote elektrische bestelbus

Bestuurders van een elektrische bestelbus tussen de 3500 en 4250 kilo hebben vanaf 1 juli een vrachtwagenrijbewijs nodig. Dat heeft demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) besloten, schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder leek het erop dat het kabinet met nieuwe wetgeving zou komen waardoor een B-rijbewijs voor personenauto’s ook genoeg zou zijn, maar die wetgeving is voorlopig van de baan.