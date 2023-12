In het Amsterdamse Riekerpark in het stadsdeel Nieuw-West komen 216 flexwoningen, waarvan de helft sociale huur wordt en de andere helft bestemd is voor statushouders. De gemeente koopt de woningen van het Rijksvastgoedbedrijf. Later deze maand tekenen wethouder Reinier van Dantzig en demissionair minister Hugo de Jonge (Wonen) de koopovereenkomst.