De lucht is geklaard tussen PVV-leider Geert Wilders en Pieter Omtzigt (NSC), zeiden beiden na afloop van het gesprek onder leiding van verkenner Ronald Plasterk. Op welke punten de lucht is geklaard, laten ze in het midden. „Dat wil niet zeggen dat alles is opgelost, want we hebben morgen nog een tweede gesprek”, zei Wilders.