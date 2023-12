De nieuwe overnachtingshaven voor de binnenvaart, die Rijkswaterstaat bij het Gelderse Spijk aan de Boven-Rijn bouwt, gaat pas in februari volgend jaar open. Het was de bedoeling dat de haven voor de kerstdagen gebruikt kon worden, maar veiligheidstesten kosten meer tijd dan voorzien, aldus de dienst. De haven is wel klaar, maar het is verboden om er in te varen, waarschuwt Rijkswaterstaat.