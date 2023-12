De 21-jarige Aimane T., een familielid van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, moet in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag bepaald in een voorbereidende zitting. Gorinchemmer T. wordt verdacht van onder meer handel in en bezit van automatische wapens en harddrugs en een woninginbraak in de periode tussen 2020 en begin 2022.