Bodemdieren deden het goed in relatief koele, natte zomer

De relatief koele en natte zomer van dit jaar was gunstig voor bodemdieren. Tijdens de landelijke Bodemdierendagen in oktober zijn gemiddeld meer dieren dan ooit geteld. Het meest geteld is net als vorig jaar de regenworm, die in 87 procent van de tuinen is aangetroffen, aldus het Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW. Dit instituut organiseert de Bodemdierendagen samen met de Wageningen Universiteit, met hulp van de Vrije Universiteit in Amsterdam.