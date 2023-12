Op woensdag wordt opnieuw in ‘koppeltjes’ gesproken over de formatie, meldde verkenner Ronald Plasterk dinsdag na afloop van het tweede overleg van de dag. Dan gaat Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract (NSC) in gesprek met zowel Geert Wilders van de PVV als met Dilan Yeşilgöz van de VVD.