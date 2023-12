Het boek Alfabet van Charlotte Dematons is maandag bekroond met een Platina Boek. Van het boek werden sinds het verschijnen in 2020 meer dan 150.000 exemplaren verkocht, genoeg voor de platina status binnen het genre kinderboeken. Het is voor het eerst dat boekenkoepel CPNB deze bijzondere status toekent aan een kinderboek. De prijs werd uitgereikt in het NPO-programma Khalid & Sophie.