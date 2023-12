PBL-klimaatonderzoek: ruim onder 2 graden opwarming is haalbaar

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ziet een weg om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, maar daar zitten behoorlijk wat mitsen en maren aan vast. Als álle landen die beloofd hebben uiteindelijk klimaatneutraal te worden, ook daadwerkelijk die belofte nakomen, dan is het haalbaar, heeft het PBL berekend in een maandag gepubliceerd rapport. Uitvoering van die plannen ontbreekt echter nog, vertelt onderzoeker Detlef van Vuuren van het PBL op de klimaattop in Dubai.