Commando Sil A. is maandag door de militaire kamer van de rechtbank Arnhem veroordeeld tot vier jaar cel voor betrokkenheid bij drugs- en wapensmokkel. Volgens de rechter heeft A. meegeholpen aan de voorbereiding van twee grote coketransporten vanuit Suriname naar Antwerpen en Hamburg. „Dat hij dit deed toen hij in dienst was als militair, maakt het nog erger. Hij had een voorbeeldfunctie”, aldus de rechter.