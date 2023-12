De A10 in Amsterdam is dicht tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Amstel vanwege een ongeluk. Hoeveel voertuigen bij het ongeluk zijn betrokken en over eventuele slachtoffers kan de politie nog niks kwijt, aldus een woordvoerder. Hoelang de weg dicht blijft, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen.