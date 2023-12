In Alphen aan den Rijn is een man gewond geraakt doordat hij van een dak gleed en een val van ongeveer 4 meter maakte. Hij ligt in het ziekenhuis. De gewonde was volgens de politie betrokken bij een vermoedelijk uit de hand gelopen ruzie in een woning aan de Stationsstraat. Een tweede betrokkene meldde zichzelf in het ziekenhuis.