Krant: Britse premier liet overval op vaccinfirma Leiden plannen

Toenmalig Brits premier Boris Johnson heeft volgens meldingen van de krant The Daily Mail in 2021 de geheime dienst gevraagd een plan op te stellen een vaccinfabriek in Leiden te overvallen. Johnson was volgens diplomatieke bronnen razend dat de EU de uitvoer dreigde te stoppen van 5 miljoen doses van de farmaceutische industrie AstraZeneca die Londen had gekocht bij de Nederlandse maker, het bedrijf Halix. Johnson zou hebben gevraagd te kijken naar een eventuele militaire operatie om de 5 miljoen doses, die de EU volgens hem had gestolen, naar Groot-Brittannië te halen.