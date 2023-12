Het Rode Kruis is ingeschakeld om de opvang van asielzoekers in Ter Apel te ondersteunen. De hulporganisatie gaat basisvoorzieningen leveren op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), meldt de IND. Door de enorme drukte bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moeten asielzoekers al bijna twee maanden ’s nachts en nu ook overdag in wachtkamers van de IND verblijven, soms op stoelen en op de grond.