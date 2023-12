Alle woningen aan de Lijnbaan in Maassluis hebben weer gas, meldt een woordvoerster van netbeheerder Stedin. Vrijdag kwamen honderd woningen in de straat zonder gas te zitten, nadat bij werkzaamheden een waterleiding was gesprongen en er water in de gasleiding was terechtgekomen. Zaterdagmiddag zaten nog twintig huishoudens zonder gas.