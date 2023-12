Keti Koti, de dag van de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, is zaterdag officieel bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat gebeurde op voordracht van NiNsee, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Keti Koti stond al sinds 2020 in de Canon van Nederland, de vijftig vensters met belangrijke historische gebeurtenissen voor Nederland.