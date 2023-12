Advocaat Taghi dient klacht in: temperatuur in cel rond vriespunt

De detentie-advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft opnieuw een klacht ingediend over de omstandigheden waarin Taghi in de cel in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zit. Op de afdeling waar Taghi sinds mei van dit jaar verblijft, is volgens advocaat Thomas van der Horst geen verwarmingsinstallatie. „Dit houdt in dat de buitenlucht die via de mechanische ventilatie wordt binnengebracht niet, of vrijwel niet, wordt verwarmd, met het gevolg dat de temperatuur in de cel van cliënt nagenoeg vergelijkbaar is met de buitentemperatuur”, laat hij weten.