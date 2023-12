Donald Trump is niet onschendbaar in een van de strafzaken die tegen hem dient. Het gaat om de zaak die tegen hem is aangespannen om verkiezingsinmenging in 2020. De oud-president probeerde daar onderuit te komen door zich te beroepen op de immuniteit die hij als president genoot. Rechter Tanya Chutkan liet vrijdag in duidelijke taal weten het daar niet mee eens te zijn.