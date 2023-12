Nederland steunt onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over lidmaatschap van de Europese Unie, schrijft demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. De Europese Commissie wil de onderhandelingen daartoe openen met beide landen. Met Bosnië kan later ook gepraat worden, maar dat land moet daar eerst nog stappen voor zetten.