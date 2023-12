Emotie bij RD-redacteur tijdens bezoek Israël: „Alles kwam op me af”

„Huilen reinigt de ziel,” zegt Richard Donk in deze aflevering van Sprekend RD. Deze week verbleef hij in Israël. Bij de aanslagen op 7 oktober kwamen twee jongeren om die Richard persoonlijk kende. Ooit zaten ze als kleine kinderen bij hem op schoot. Richard: „Je probeert een beroepsmatige distantie te bewaren, maar dat valt niet altijd mee. Na het interview met de schoonmoeder van Ofir Engel kwam alles op me af. Ik moet je bekennen dat ik toen wel een traantje gelaten heb.”