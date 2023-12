De omstandigheden waarin enkele jongeren tijdelijk in het Huis van Bewaring van Justitieel Complex Zeist (JC Zeist) worden opgevangen, zijn niet wenselijk. Dat concluderen vier rijksinspecties vrijdag. De opvang en begeleiding van de jongeren in de gevangenis in Zeist voldoen niet aan de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht.