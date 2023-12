Opslag licht vuurwerk bij detailhandel groot veiligheidsprobleem

De opslag van zogenoemd licht vuurwerk, bestemd voor consumenten, is veel gevaarlijker dan tot nu toe werd gedacht. De detailhandel mag dergelijk vuurwerk opslaan voor de verkoop rond de jaarwisseling, maar dat vormt een groot veiligheidsprobleem. Dat concludeert een onderzoeksteam van de Universiteit Twente, dat in opdracht van de Tweede Kamer uitzocht hoe de overheid beter lessen kan trekken uit vuurwerkrampen zoals die in Culemborg (1991) en Enschede (2000).