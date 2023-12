Chemours vraagt na rekenfout om hervatting afvaltransport naar VS

De Chemours-fabriek in Dordrecht heeft een nieuwe vergunning aangevraagd om afvalwater naar de Verenigde Staten te mogen transporteren. In de eerdere aanvraag stond volgens Chemours als gevolg van een eigen rekenfout een veel te hoog getal wat betreft de hoeveelheid afval die voor recycling naar Fayetteville (North Carolina) verscheept zou worden. Chemours kreeg hier desondanks in eerste instantie via de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toestemming voor van de Amerikaanse toezichthouder EPA.