De rechtbank in Utrecht beslist vrijdag of de overheid strengere controles op de Nederlandse visserij moet uitvoeren. De zaak is aangespannen door een groep kleinschalige vissers en milieuorganisatie ClientEarth. Zij vinden dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tekortschiet in het controleren van de hoeveelheden vis die aan land worden gebracht.