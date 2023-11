De politie heeft in Den Haag de auto aangetroffen van de 27-jarige inwoner van die stad die sinds zondagochtend wordt vermist. De man vertrok bij zijn woning in de omgeving van de Vigelandstraat in de wijk Wateringse Veld. De auto waarin hij wegging, een zwarte Volkswagen Polo, is nu dus teruggevonden. Het onderzoek naar de vermiste man is nog in volle gang, meldt de politie donderdag.