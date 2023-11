De rechtbank in Arnhem heeft een 32-jarige man veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging, omdat hij in maart van dit jaar in Nijmegen zijn ex-vriendin doodstak met een schaar en een mes. Hij raakte haar 74 keer. De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de moeder van zijn ex-vriendin en aan zijn dochtertje van een jaar oud, die de hele steekpartij heeft gezien.