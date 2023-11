Rechtbank doet juni 2024 uitspraak in moordzaak Peter R. de Vries

De rechtbank is van plan in juni volgend jaar uitspraak te doen in de strafzaak tegen de negen mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland in januari, februari en maart. De strafeisen worden op 26 januari verwacht. De planning is donderdag besproken tijdens de laatste voorbereidende zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.