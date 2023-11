In een groot deel van Nederland wordt woensdagavond preventief zout gestrooid om de verwachte gladheid te bestrijden. Zo laat de gemeente Leiden weten te strooien op doorgaande auto- en fietsroutes en bruggen. In Rotterdam rijden zo’n zestig strooiwagens woensdagavond een strooiroute, meldt de gemeente op X. Ook in Apeldoorn, Pijnacker-Nootdorp en Hulst zijn de zoutstrooiers onderweg.