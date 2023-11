De tijdelijke opvang van 100 tot 120 asielzoekers in een hotel in Kijkduin heeft tot een stevige discussie geleid in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer maakte tijdens een commissievergadering een rekensommetje van de kosten hiervan en vroeg of dit geld niet beter besteed kan worden aan woningbouw voor Zuid-Hollanders.