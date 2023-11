De in 2018 voor cocaïnesmokkel en bedreiging tot bijna 13,5 jaar cel veroordeelde Muhammed S. is een jaar later door de politie gevraagd kroongetuige te worden. Dat stelde de 36-jarige Amstelvener donderdag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam in de strafzaak over de moord op Vincent Jalink ruim zeven jaar geleden.