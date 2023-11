De website van het Nationaal Archief is sinds woensdagmorgen overbelast en daardoor instabiel. Vanaf woensdag kunnen mensen op de site op naam zoeken naar informatie over meer dan 400.000 Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland dwangarbeid hebben verricht. De belangstelling daarvoor is vele malen groter dan het archief had verwacht. Volgens een woordvoerder is er sprake van een recordaantal bezoekers.