Bij een juwelier in Waddinxveen (Zuid-Holland) is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. Rond 02.30 uur reed een auto door de gevel van de winkel aan het Koningin Wilhelminaplein. Vier mensen gingen de winkel in. Zij zijn daarna op de fiets weggevlucht in de richting van de Willem de Zwijgerlaan, meldt de politie.