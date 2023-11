400 aanmeldingen voor piekbelastersregeling stikstof

Iets meer dan vierhonderd veehouders die nabijgelegen natuurgebieden zwaar vervuilen, hebben zich aangemeld voor een uitkoopregeling die op zogenoemde ‘piekbelasters’ is gericht, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook zijn er tot nu toe 358 aanmeldingen binnengekomen voor de algemene stoppersregeling die in het leven is geroepen om de stikstofuitstoot te verminderen. Bij nog eens 215 aanmeldingen was het de boer, die de aanvraag deed, niet duidelijk of die in aanmerking komt voor de algemene of de gerichte regeling. Daarmee komt het totaal op bijna duizend aanvragen.