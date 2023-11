VluchtelingenWerk Nederland is „opgetogen” na de uitspraak van Raad van State (RvS) dat asielzoekers meer dan 24 weken per jaar mogen werken. In twee zaken besloot de Raad woensdag dat het UWV de wettelijke werkbeperking niet langer mag uitvoeren. Daarmee krijgen asielzoekers een snellere en betere toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt, stelt VluchtelingenWerk.