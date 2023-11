Collega’s uit andere EU-landen bestoken Nederlandse ministers met vragen over de verkiezingswinst van de PVV en de mogelijke gevolgen voor de Europese samenwerking. „Je proeft de bezorgdheid en ik kan me die bezorgdheid voorstellen”, zei minister van Sociale Zaken Karien van Gennip na overleg in Brussel. Ook haar buitenlandcollega Bruins Slot moet „heel veel uitleggen”.