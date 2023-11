De ontmoedigingscampagne Stay Away stelt deels het beeld van Amsterdam bij, maar leidt nog niet tot een directe afname van de aantrekkelijkheid van de stad „voor de feesttoerist” uit het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven burgemeester Femke Halsema en wethouder Sofyan Mbarki (economische zaken en aanpak binnenstad) in een brief aan de gemeenteraad. De campagne werd eind maart aangekondigd.