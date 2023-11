PVV-leider Geert Wilders gaat bewoners en ondernemers in het Haagse Kijkduin dinsdagavond „een hart onder de riem steken”, nu daar in een hotel asielzoekers uit Ter Apel worden opgevangen omdat de situatie in het Groningse aanmeldcentrum nijpend is. „Dat is volgens mij wat een volksvertegenwoordiger moet doen”, aldus Wilders.