PVV-leider Geert Wilders hoopt dat partijen in elk geval met hem willen praten over een coalitie. Hij wil graag een regering vormen met VVD, NSC en BBB, zegt hij. „Mijn inzet zou zijn: ga praten met elkaar en dan zien we of het lukt of niet. Zonder te praten lukt niets”, zei Wilders na het gesprek waarbij Ronald Plasterk werd aangewezen als verkenner.