Leerlingen hebben de achterstanden die ze hebben opgelopen tijdens de coronaperiode nog steeds niet helemaal ingehaald, met name op middelbare scholen. Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul ziet zelfs dat de onderwijsprestaties in de onderbouw nog wat verder zijn gedaald in het vorige schooljaar. In het basisonderwijs is wel duidelijk verbetering te zien, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.