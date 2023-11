Zo’n 120 studenten kunnen volgend studiejaar op uitwisseling of stage binnen het Koninkrijk met een zogenoemde Koninkrijksbeurs. Alle studenten binnen het Koninkrijk mogen gebruikmaken van de beurs, maar deze is voornamelijk bedoeld voor Caribische studenten. Zo krijgen zij de kans om uit te zoeken of in Nederland studeren of werken iets voor hen is, schrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.