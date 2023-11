Extinction Rebellion (XR) kondigt nieuwe acties aan bij Maastricht Aachen Airport (MAA). Een gesprek maandagavond met directeur Jonas van Stekelenburg van MAA leverde in de ogen van de actievoerders te weinig op. „Acties zullen doorgaan totdat MAA concrete stappen zet naar een beleid dat in lijn is met een leefbare aarde in de toekomst”, aldus XR in een verklaring.