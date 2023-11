Ongehoord Nederland mag doorgaan met uitzenden, meldt staatssecretaris Gunay Uslu (Media). De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) had de bewindsvrouw verzocht de voorlopige erkenning van ON! in te trekken, omdat de omroep onvoldoende bereid zou zijn om samen te werken. De demissionair staatssecretaris legt het verzoek naast zich neer omdat ze op dit moment te weinig juridische basis ziet om zo’n „verstrekkend besluit” te nemen.