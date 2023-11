Kampen organiseert vrijdag het eerste landelijke Carbidcongres. Aanleiding voor het congres is de opname van het Kamper carbidschieten in de landelijke inventaris van het Immaterieel Erfgoed Nederland. Melkbusschieten, zoals het evenement in Kampen heet, wijkt af van het gewone carbidschieten omdat het in de bebouwde kom plaatsheeft, aldus een woordvoerster van de gemeente. Elders wordt in weilanden of op akkers geknald.