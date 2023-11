Vragen bij Zuid-Hollandse Staten over opslag van afval Chemours

Een groot deel van Provinciale Staten in Zuid-Holland heeft het provinciebestuur vragen gesteld over de afvalstromen van de Chemours-fabriek in Dordrecht. Ze willen onder meer weten wat de risico’s zijn nu Chemours afvalwater met daarin een herbruikbare PFAS-stof voorlopig niet naar de Verenigde Staten mag transporteren, maar op het eigen terrein moet opslaan. De partijen zijn ook benieuwd naar hoeveel afval Chemours volgens de vergunning in Dordrecht mag bewaren.