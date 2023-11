VN onderzoekt rol Nederlandse overheid in PFAS-zaak Chemours

De Verenigde Naties onderzoeken de rol van de Nederlandse overheid in het PFAS-schandaal rond de chemische fabriek Chemours. VN-rapporteur Marcos Orellana, die gaat over giftige stoffen en mensenrechten, heeft Nederland per brief om opheldering gevraagd over het transport van afvalwater uit de fabriek in Dordrecht naar de Chemours-vestiging in het Amerikaanse Fayetteville (North Carolina). Daar zouden mensenrechten worden geschonden van omwonenden van het bedrijf, omdat hun gezondheid in gevaar wordt gebracht.