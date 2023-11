A1 afgesloten na dodelijk ongeval bij Bathmen

Bij een ernstige aanrijding zaterdagavond rond 23.30 uur op de A1 bij Bathmen in Overijssel is een vrouw omgekomen, meldt de politie. Het slachtoffer zat in een auto met meerdere inzittenden. Een van hen zou een telefoon uit de auto hebben laten vallen. Daarom zette de bestuurder de auto stil, en ging een vrouw uit de auto om de telefoon te zoeken. Zij is kort daarna slachtoffer geworden van aanrijding en ter plaatse overleden. De identiteit van de vrouw is nog niet bekend.