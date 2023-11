Hart voor Den Haag wil spoeddebat over asielopvang om nood Ter Apel

Hart voor Den Haag heeft een spoeddebat aangevraagd over de opvang van asielzoekers in het NH Hotel in de Haagse wijk Kijkduin. Gemeente Den Haag meldde zaterdag dat de gemeente vanaf zondag honderd tot honderdtwintig geregistreerde asielzoekers opvangt in het hotel omdat de nood bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zo hoog is dat asielzoekers dreigen op het gras te slapen. Hart voor Den Haag stelt woedend te zijn over de nieuwe opvanglocatie.