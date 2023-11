De ex-vrouw van een sterrenkok uit Nuenen moet schadelijke berichten over hem van Facebook halen. Haar adviseur moet een video van YouTube verwijderen en hij mag op geen enkele manier meer contact met hem hebben. Verder hoeft de vrouw haar aandelen in het restaurant met twee Michelinsterren niet per direct aan de kok over te dragen, heeft de voorzieningenrechter in Den Bosch vrijdag bepaald.